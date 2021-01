В Нижнем Тагиле с 1 февраля по 1 марта 2021 года в связи со строительством газопровода закроют для движения транспорта улицы на Руднике.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Согласно ему будут перекрыт проезд: по улице Парашютная на участке от дома № 36 по улице Парашютная до улицы Кизеловская;

по улице Кизеловская на участке от улицы Парашютная до улицы Жданова;

по улице Жданова на участке от улицы Кизеловская до Ярославская. В связи с этим АО «Газмонтаж» необходимо в срок до 1 февраля 2021 года установить дорожные знаки, которые будут соответствовать утвержденной схеме движения.

