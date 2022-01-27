Свердловская область планирует обновить обществнный транспорт до 2030 года

По его словам, уже к 2030 году городские агломерации Среднего Урала смогут обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамвайной инфраструктуры. Но для этого нужно одно — чтобы регион участвовал в федеральной программе, которую планируют утвердить к 1 марта этого года. О чем заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе совещания о реализации инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Разработка концепции, с его слов, проводится в рамках инициативы «Мобильный город».