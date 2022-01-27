В глухую пробку встал район в Екатеринбурге из-за отключенных светофоров

По словам одного из водителей, до Широкой речки совсем не доехать, в пробке приходится стоять около часа. В общей сложности отключены три светофора, однако регулировщик также не работает, пишет Е1.
Автомобилисты отметили, что к перекрестку пытались добраться сотрудники аварийно-диспетчерской службы. Они ехали на машине с работающими мигалками.
В ГИБДД объяснили, что причиной отключения светофоров стало отсутствие питания.
Напомним, вечером 12 января на 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария, из-за которой пришлось полностью перекрыть движение. Появилась гигантская пробка.