В глухую пробку встал район в Екатеринбурге из-за отключенных светофоров

В глухую пробку встал район в Екатеринбурге из-за отключенных светофоров
В глухую пробку встал район в Екатеринбурге из-за отключенных светофоров
Сегодня, 22:23ТранспортФото: 1MI
В Екатеринбурге машины на улице Суходольская, Репина и Светлореченская встали в пробку. Всему виной отключение светофоров. Схожая ситуация и на объездной дороге.

По словам одного из водителей, до Широкой речки совсем не доехать, в пробке приходится стоять около часа. В общей сложности отключены три светофора, однако регулировщик также не работает, пишет Е1.

Автомобилисты отметили, что к перекрестку пытались добраться сотрудники аварийно-диспетчерской службы. Они ехали на машине с работающими мигалками.

В ГИБДД объяснили, что причиной отключения светофоров стало отсутствие питания.

Напомним, вечером 12 января на 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария, из-за которой пришлось полностью перекрыть движение. Появилась гигантская пробка.

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Екатеринбург
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