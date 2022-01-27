Застрявшие в турецком аэропорту уральские туристы записали обращение к Путину

Застрявшие в турецком аэропорту уральские туристы записали обращение к Путину
Застрявшие в турецком аэропорту уральские туристы записали обращение к Путину
Сегодня, 09:48ТранспортФото: 1MI

Застрявших в Турции уральских туристов отправили в Россию

Два дня в аэропорту Стамбула провели россияне, в том числе жители Свердловской области. Градус возмущения был настолько высоким, что пассажиры записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Причиной недовольства был не только снегопад. Пассажиры провели на стульях в турецком аэропорту более двух суток. Среди них есть дети, пенсионеры и даже беременные женщины. Все они ждали вылета в Россию, но буран никак не стихал. Спецтехника не успевала очищать взлетно-посадочные полосы.

Пассажиры были измотаны ожиданием. Однако напитки и бутерброды, как они рассказали в соцтетях, им принесли через полдня, а отель предоставили только через сутки после отмены рейса N4 704.

Связаться с представителями авиакомпании не получилось. Кормили два раза замороженными бутербродами и один раз холодным рисом с курицей, жалуются люди. А из турецкого отеля им пришлось уехать почти на 12 часов раньше, чем был запланирован вылет.

Люди были в гневе и устроили бунт в аэропорту. Усмирять его приехали десятки стамбульских полицейских. Россияне записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Не обошлось без криков и детского плача. Только после этого пассажиров посадили в самолет.

Сказали, самолеты все прибыли. Пока первый пошел Питер. У них оказалось собрано три рейса — за понедельник, вторник и среду. Из-за этого у них путаница, кто быстрее поедет. У многих истерика, ругаются, кричат. Воронеж и Екатеринбург пока ждут. Но сказали, что улетят все,сообщила одна из пассажирок рейса Е1.

Сюжеты:
Екатеринбург
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