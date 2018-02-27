38 млн рублей Свердловская область потратит на проверку состояния автомобильных дорог

Тендер на создание банка данных o состоянии дорог в Свердловской области уже опубликован на сайте госзакупок. Всего планируется провести мониторинг 185 участков автомобильных трасс общей длиной 1534 км. Также будут исследованы 136 мостов, путепроводов и развязок. В автоматизированный банк данных подрядчик внесет и коэффициенты расчетных скоростей.

Победитель тендера проведет видеосъемку трасс, зафиксирует ямы и неровные участки дорожного полотна, наличие или отсутствие пешеходных переходов, АЗС, кафе и определит наиболее аварийные участки. После на основании полученных данных подрядчик должен сформировать причины возникновения ДТП и предложить способы их предотвращения.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 13 марта, победителя выберут 19 марта. Как пишет JustMedia.ru, работы по тендеру нужно будет сдать к 17 декабря 2018 года.