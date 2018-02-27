Екатеринбург встал в 8-балльных пробках после снегопада (ФОТО)
27 февраля, 13:00Транспорт
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Из-за снегопада 27 февраля Екатеринбург утром встал в пробках в 8 баллов.
Сюжеты: Екатеринбург
В утренние часы движение в столице Урала было парализовано по всему городу. Из-за большого количества снега автомобилисты передвигаются осторожно и медленно.
Мэрия в связи с ухудшившимися погодными условиями просит автомобилистов не парковать транспортные средства вдоль дорог, чтобы не мешать работе уборочной техники. Сильные снегопады ожидаются на Урале еще ближайшие 2 дня, сообщает Ura.ru.
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