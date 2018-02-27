Улицу Береговую-Краснокаменскую отремонтируют летом в Нижнем Тагиле

В середине мая в городе стартует ремонт улицы Береговая-Краснокаменская, который завершится в июне.

Улица попала в список ремонтируемых объектов еще в 2016 году. В перечень включены 38 дорожных участков, которые решено отремонтировать в течение трех лет.

Подряд на проведение работ выиграл ООО «УБТ-Сервис». Однако работами на Береговой-Краснокаменской на участке от Жуковского до Перова могут заняться субподрядчики.

Общественники сомневаются, что этого времени хватит для того, чтобы закончить все ремонтные работы.

На мой взгляд, срок очень сжатый и дорожники вряд ли смогут уложиться в этот срок. Это мое мнение, посмотрим, что будет на практике считает руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.