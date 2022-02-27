Работы на мосту на Циолковского в Тагиле планируют возобновить 1 марта

Ремонтные работы на путепроводе на Циолковского в Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» планирует возобновить с 1 марта. Будут ли перекрывать движение на мосту и какие именно работы собираются проводить, выяснял TagilCity.ru.

1 марта начинается не только календарная весна — водители Нижнего Тагила строят предположения в соцсетях и обсуждают проблему проезда по мосту на Циолковского. Весной там продолжится масштабная реконструкция. Как рассказал TagilCity.ru руководитель предприятия-подрядчика ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко, пока точного срока начала работ на мосту нет. Сейчас обсуждается график работ на 2022 год, в нем предусмотрено начало работ с марта месяца. При его утверждении заказчиком, работы начнутся с 1 марта, поделился с TagilCity.ru Алексей Голященко. Строительный городок предполагается разместить на круговом движении на улице Серова — возле очистных сооружений. Перенос обусловлен необходимостью переустройства перекрестка Циолковского — Октябрьской революции. По словам руководителя подрядчика, закрывать мост для движения не планируется. Что касается изменения движения, вначале будут выполнены трамвайные пути и противоположная сторона дороги, потом движение будет направлено на новую полосу, а действующая будет переделана, сообщил Голященко. Обустраивать трамвайные пути и перекладывать сети на Октябрьской революции ориентировочно планируют в марте и апреле. В настоящий момент трудности при реконструкции моста на Циолковского уже не будут связаны с РЖД — в прошлом году работы на путепроводе приходилось приостанавливать из-за железнодорожного трафика. Трудности остаются только с сетями связи. Но они не такие сложные, как в свое время с РЖД, добавил представитель подрядчика. При этом, по словам Алексея Голященко, погодные условия повлияют только непосредственно на те работы, которые связаны с сезонностью. Напомним, движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле было перекрыто в мае 2021 года из-за масштабной реконструкции путепровода. Работы планировалось завершить к осени, однако только 31 декабря движение по мосту было открыто. В настоящий момент, транспорт передвигается по путепроводу по двум полосам — по одной в каждом направлении. Большегрузам проезд по мосту на Циолковского закрыт. Поворот на Вагонку разрешен с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter