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Сваленный частниками снег к дороге начал таять и затапливать проезжую часть и остановку на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
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Сваленный частниками снег к дороге начал таять и затапливать проезжую часть и остановку на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 марта 2017, 10:25ТранспортЕкатерина Малых
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