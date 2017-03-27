Сваленный частниками снег к дороге начал таять и затапливать проезжую часть и остановку на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На улице Индустриальной около остановки «Хлебозавод» проходит ещё и другая дорога, которая ведёт к складам. Она является своеобразным дублёром улицы Индустриальной.

Эта улица не обслуживается и не стоит на балансе у администрации Нижнего Тагила. Её содержат собственники или арендаторы складов. В связи с чем, администрация города на эту дорогу расходовать деньги не имеет права, согласно бюджетному кодексу.

Уровень осадков, выпавших этой зимой, превышает норму. За указанное время предприниматели нагребли большие кучи снега прямо над остановкой общественного транспорта. С потеплением он начал таять и стекать на остановку, а также на улицу Индустриальная.

Остановка покрыта водой и льдом. Ночью отрицательные температуры - вода замерзает и образует толстую корку льда.

Вода днём стекает на дорогу и попадает в трещины, а ночью она замерзает. При замерзании вода расширяется и разрывает асфальт. Под лужами уже сейчас можно заметить дефекты покрытия, а скоро появятся и ямы, которые с каждым годом будут увеличиваться пояснил последствия этой проблемы председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

«Служба заказчика» не может решить эту проблему, так как снег находится на дороге, которая не обслуживается городом. Администрация района не может оштрафовать предпринимателей за неимением доказательств того, кто действительно сгрёб этот снег. Бесхозность дороги затрудняет решение проблемы.

Направлено письмо заместителю Главы города Константину Захарову. Возможно, он это как-то поспособствует решению данного вопроса отметил Никита Чапурин.

В качестве варианте решения проблемы предлагается вывезти снег за счёт города, так как страдает городская магистраль, являющаяся собственностью Нижнего Тагила. Если вовремя не убрать снег, то ремонт дороги выйдет в большую сумму, чем вывоз снега.