Шесть новых низкопольных автобусов переданы в аренду «Союз-НТ» администрацией города

Напомним, 17 новых низкопольных автобусов выйдут в Нижнем Тагиле на рейсы до конца марта. Сейчас уже курсирует один из них по маршруту № 14 от ТЦ «Райт» до ВМЗ. Договор аренды заключается на семь лет, ежемесячная плата за один автобус — 50 тысяч рублей. Транспорт был приобретен за 107 миллионов рублей у компании «Симаз» в рамках нацпроекта «Экология».