Тяжелым фурам запретили ездить по дамбе Среднеуральской ГРЭС из-за угрозы наводнения

Проезд недавно ограничили для машин весом более 18 тонн и собираются поставить весовой контроль. Для предприятий это может обернуться большими убытками и банкротством, потому что другого пути для автомобилей нет. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, предложил бизнесменам построить новый мост за свой счет.