Тяжелым фурам запретили ездить по дамбе Среднеуральской ГРЭС из-за угрозы наводнения

Через дамбу проходит единственная дорога к поселку Исеть. Этой дорогой пользуются фуры, которые перевозят грузы с трех карьеров и со склада металлобазы.
Проезд недавно ограничили для машин весом более 18 тонн и собираются поставить весовой контроль. Для предприятий это может обернуться большими убытками и банкротством, потому что другого пути для автомобилей нет. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, предложил бизнесменам построить новый мост за свой счет.
На Среднеуральской ГРЭС рассказали, что ситуация серьезная и разрушение дамбы угрожает безопасности тысячам жителей столицы Урала и пригорода.
В случае нарушения работы или разрушения плотины в зону затопления попадают ГО Среднеуральск, ГО Верхняя Пышма и Железнодорожный район Екатеринбурга, объяснили в пресс-службе ПАО «Энел Россия» Е1.
В 2018 году была проведена экспертиза технического состояния плотины, в 2019 году водолазы обследовали паводковый водосброс. В результате состояние плотины было признано работоспособным. Однако даже проведенные ремонтные работы не гарантируют безопасность, если по мосту будут продолжать ездить фуры тяжелее 18 тонн.
Поэтому Среднеуральская ГРЭС обратилась в администрацию Среднеуральска, правительство и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оборудовать пункт весового контроля.
Представители карьеров и металлобазы говорят, что оказались в безвыходной ситуации. Штрафы за нарушения весовой нормы тоже приведут к большим финансовым проблемам.