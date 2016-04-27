Выскакивают на «встречку» или любят погонять: в Нижнем Тагиле за 3 месяца от водителей-лихачей пострадало 25 человек

На дорогах Нижнего Тагила за 3 месяца текущего года зарегистрировано 6 аварий по причине нарушения скоростного режима. От таких «гонок» пострадало 14 тагильчан. Сотрудники ДПС рекомендуют автомобилистам чаще поглядывать на спидометр, а не полагаться на свое мастерство определять скорость «на глаз».

8 дорожных аварий произошли из-за того, что автомобили выскакивали на «встречку». В таких ДТП травмы получили 11 человек.

Общая доля аварий по причине вышеуказанных нарушений составляет 32,6%.

Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, городское ГИБДД проводит рейд «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля.

Одна из главных опасностей на дорогах - пьяные автолюбители. В нашем городе постоянно проходят операции «Стоп контроль», на которых каждый раз сотрудники ДПС ловят в среднем по 10 таких любителей погонять подшофе.