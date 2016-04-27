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Выскакивают на «встречку» или любят погонять: в Нижнем Тагиле за 3 месяца от водителей-лихачей пострадало 25 человек
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Выскакивают на «встречку» или любят погонять: в Нижнем Тагиле за 3 месяца от водителей-лихачей пострадало 25 человек

27 апреля 2016, 08:30ТранспортТимофей Данилов
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