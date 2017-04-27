Инструктор автошколы в Туринске уволен с работы по требованию прокуратуры: его ученики становились виновниками ДТП
27 апреля 2017, 11:35Транспорт
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Прокуратура в Туринске установила, что в автошколе преподавал инструктор, который не имел соответствующего образования. К тому же, его ученики становились виновниками ДТП.
Прокурорская проверка в автошколе «Регион» в Туринске показала нарушение требований закона в сфере лицензирования. В частности, установлено: один из мастеров производственного обучения не имеет соответствующего профильного образования.
Впоследствии ученики данного инструктора становились виновными в совершении ДТП. В связи с обнаруженным нарушением прокуратура внесла администрации автошколы представление, по результатам которого сотрудник был уволен с занимаемой должности. Специалист отдела кадров получила дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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