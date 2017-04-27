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Инструктор автошколы в Туринске уволен с работы по требованию прокуратуры: его ученики становились виновниками ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инструктор автошколы в Туринске уволен с работы по требованию прокуратуры: его ученики становились виновниками ДТП

27 апреля 2017, 11:35Транспорт
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