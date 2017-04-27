Какие дороги будут перекрыты 4, 5, 7 и 8 мая в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

В первый раз в мае дороги в Нижнем Тагиле перекроют во время репетиции парада ко Дню Победы. Традиционно репетиция пройдёт на проспекте Ленина, в районе центральной трибуны. 4 мая с 19 до 20 часов улица будет закрыта для проезда от проспекта Мира до ул. Первомайская, что стоит учесть водителям, возвращающимся домой после работы. В это время тагильчане смогут увидеть часть техники, которая будет использоваться на параде.

На следующий день, 5 мая, дороги будут закрыты на Тагилстрое. С 15 до 17 часов там будут подготавливать и проводить торжественный митинг на площади у мемориального комплекса музея боевой славы Металлургов. В связи с этим в это время будет полностью закрыта улица Гастелло, а улица Индустриальная будет перекрыта от ул. Балакинской до ул. Металлургов. В свою очередь ул. Металлургов будет заблокирована для автомобилистов до ул. Попова. Попасть на Тагилстрой можно будет только по ул. Балакинская.

Ещё через день, в воскресенье, 7 мая, на Вагонке начнётся открытое первенство Свердловской области по велоспорту, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Для его проведения 7 мая с 10 до 17 часов и 8 мая с 9:30 до 17:00 будут закрыты два крупных проспекта этого района. Проспект Вагоностроителей будет перекрыт непосредственно от Восточного шоссе до ул. 7 ноября, а на проспекте Дзержинского закроют участок от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей.

За день до главного праздника мая дорогу закроют на Руднике. 8 мая там состоится торжественный митинг у памятника погибшим на войне тагильским горнякам. С 12:30 и до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ульяновская, на участке между улицами Ярославского и Сланцевая.

О том, какие улицы будут закрыты в День Победы, читайте в отдельном материале портала TagilCity.ru.