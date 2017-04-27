Несколько вагонов добавят «Ласточке» в период майских праздников для удобства тагильчан
27 апреля 2017, 14:25Транспорт
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В период предстоящих майских праздников с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая изменен график курсирования электропоездов пригородного сообщения «Ласточка», следующих по маршруту Нижний Тагил-Екатеринбург.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Так, 29 и 30 апреля и 6 – 8 мая поезд «Ласточка», отправляющийся в 05:34 по мск будет состоять из 10 вагонов, что вдвое больше, чем обычно.
Также 29 апреля, 1, 6, 8 и 9 мая не состоится рейс электропоезда «Ласточка», отправляющийся в 04:01 мск. Дневной рейс «Ласточки» на 13:14 мск, который обычно курсирует по воскресеньям, будет отменен 30 апреля и 7 мая, и назначен дополнительно 1 и 9 мая.
Более полную информацию об изменении графика работы поездов пригородного сообщения можно получить на сайте ОАО «РЖД».
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