Несколько вагонов добавят «Ласточке» в период майских праздников для удобства тагильчан

Так, 29 и 30 апреля и 6 – 8 мая поезд «Ласточка», отправляющийся в 05:34 по мск будет состоять из 10 вагонов, что вдвое больше, чем обычно.

Также 29 апреля, 1, 6, 8 и 9 мая не состоится рейс электропоезда «Ласточка», отправляющийся в 04:01 мск. Дневной рейс «Ласточки» на 13:14 мск, который обычно курсирует по воскресеньям, будет отменен 30 апреля и 7 мая, и назначен дополнительно 1 и 9 мая.

Более полную информацию об изменении графика работы поездов пригородного сообщения можно получить на сайте ОАО «РЖД».