ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» информирует о графике работы в праздничные дни
27 апреля 2017, 13:40Транспорт
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ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» проинформировало жителей горда об изменениях в графике работы в праздничные дни.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, 30 апреля и 1, 7 – 9 мая прием граждан по вопросам замены и получения водительских прав, постановке ТС на учет, прием квалификационных экзаменов проводиться не будет.
В период со 2 по 6 мая и с 10 мая специалисты будут работать согласно графику.
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