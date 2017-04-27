Транспортный коллапс случился в аэропорту «Кольцово» под Екатеринбургом (ФОТО)
27 апреля 2017, 16:30Транспорт
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В «Кольцово» утром 27 апреля случился транспортный коллапс. Из-за того, что почти одновременно приземлились 12 самолетов, люди не могли выехать с парковки.
Сюжеты: Екатеринбург
Огромную пробку из таксистов и встречающих снял на видео очевидец инцидента. Многие люди провели в пробке больше часа, таксисты негодовали, а автолюбители жаловались, что теперь им придется оплачивать простой на платной парковке.
Люди просили открыть на парковке второй выезд, но администрация аэропорта не приняла никаких мер по устранению инцидента, пишет Е1.
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Фото: Е1
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