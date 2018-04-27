Ямочный ремонт и новейшие технологии обсудят на конференции в Нижнем Тагиле
27 апреля, 09:45Транспорт
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В Нижнем Тагиле пройдет научно-практическая конференция по технологиям ремонта дорог. 27 апреля на совещании у Сергея Носова стали известны темы предстоящего мероприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частности, как сообщил Сергей Носов, на конференции обсудят современные материалы, используемые для ремонта и строительства дорог, обеспечивающие удовлетворительное состояние дорожного покрытия после стаивания снега.
Также на мероприятии поговорят о ямочном ремонте.
Еще одна тема: ямочный ремонт, точнее технология ремонта, позволяющая после стаивания снега не иметь проблемы с движением сказал глава города.
Еще один доклад, который заслушают на конференции, будет касаться экономических моментов. В частности, как отметил Сергей Носов, изменения качества асфальта в Нижнем Тагиле при увеличении финансирования на дороги до 1 млрд рублей.
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