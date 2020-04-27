В Нижнем Тагиле в майские праздники перекроют дороги для ремонта теплотрасс
Сегодня, 18:57ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэр Нижнего Тагила подписал постановление о перекрытии участков улиц на Вагонке. В майские праздники будет проводиться ремонт теплосетей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период с 4 по 10 мая будут перекрыты участки дорог на Вагонке. Ремонт теплосетей пройдет на улице Окунева (от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей), на улице Алтайской (от Бобкова до Юности). Кроме того, перекроют отрезки дорог на улице Юности от Энтузиастов до Ленинградского проспекта и от улицы Басова до Алтайской.
В настоящее время уже осуществлено перекрытие на участке от Восточного шоссе до Тимирязева. Там работы будут закончены к 3 мая. Также в связи со строительством газопровода на Голом Камне до 10 июня перекроют движение автотранспорта на улице Штурмовая.
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