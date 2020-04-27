В Нижнем Тагиле в майские праздники перекроют дороги для ремонта теплотрасс

В период с 4 по 10 мая будут перекрыты участки дорог на Вагонке. Ремонт теплосетей пройдет на улице Окунева (от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей), на улице Алтайской (от Бобкова до Юности). Кроме того, перекроют отрезки дорог на улице Юности от Энтузиастов до Ленинградского проспекта и от улицы Басова до Алтайской.