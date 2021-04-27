Дорога на Индустриальной в Нижнем Тагиле будет отремонтирована к концу августа

Ремонта дороги на улице Индустриальной будет завершен к концу лета. В ходе работ будут также восстановлены тротуары и ливневая канализация.

На Индустриальной были проведены подготовительные работы. Ряд территорий был освобожден от деревьев. Частично был произведен демонтаж бордюров и начата установка новых, об этом TagilCity.ru рассказал во время выездного совещания на месте проведения работ директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Также была проведена очистка ливневой канализации, готовимся к замене 19-метровой трубы. В ремонте участвует весь участок от улицы Металлургов до Циолковского, рассказал Игорь Васильев. Ливневая канализация, как выяснилось в ходе работ, нуждается в ревизии. Местами она подверглась разрушению и требует ремонта. Произведена замена бетонных колец и очистка. Улицу планируют ремонтировать параллельно с мостом на Циолковского. Работы будут проводиться в ночное время суток. Дорога не будет перекрываться полностью, чтобы в каждом направлении оставалось по одной полосе движения. Кроме замены дорожного полотна, будут отремонтированы и тротуары. Согласно графику, работы специалисты должны завершить к концу августа 2021 года. Игорь Васильев уточнил, что скорее всего раньше ждать завершение не стоит, так как время проведения работ ограничено ночными часами. Напомним, ремонт улицы Индустриальная проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Процесс начался в апреле. Для реализации проекта планировалось запустить асфальтовый завод. На трех объектах нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле начались ремонтные работы

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