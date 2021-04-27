Из-за строительства путепровода на подъезде к Нижнему Тагилу образовалась пробка

Движение на выезде из Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга затруднено из-за работ по возведению моста через городской пруд. С понедельника на участке Свердловского шоссе за торгово-развлекательным центром DEPO идет монтаж балок центрального пролета путепровода.
Как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, работы рассчитаны на 48 часов.
В данный момент на этом участке оживленной автодороги работает временный пост ГИБДД, инспекторы регулируют движение автомобилей.
Напомним, глава города Владислав Пинаев на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства моста через Нижнетагильский пруд. Он отметил, что строится на самом деле не один, а три моста.