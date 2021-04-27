Монтаж балок центрального пролета произведен на мосту через Нижнетагильский пруд

Монтаж балок центрального пролета произведен на мосту через Нижнетагильский пруд
Монтаж балок центрального пролета произведен на мосту через Нижнетагильский пруд
Сегодня, 09:17ТранспортФото: скриншот видео на странице Пинаева в Instgram
Глава города Владислав Пинаев на своей странице в Instagram рассказал о ходе строительства моста через Нижнетагильский пруд. Он отметил, что строится на самом деле не один, а три моста.

По словам Владислава Пинаева, кроме строительства моста через пруд, возводится еще два путепровода — через Свердловское шоссе и железнодорожные пути.

Сегодня на возведении моста через трассу важный этап работ! Идет монтаж балок центрального пролета. Краном грузоподъемностью 250 тонн сейчас уложено три балки, каждая весом 52 тонны и длиной 33 метра. Всего их будет 13, рассказал мэр.

Он поделился с подписчиками видео с места строительства.

Также Пинаев отметил, что работать мостостроители будут круглосуточно, чтобы создавать меньше неудобств транспорту, двигающемуся по оживленной магистрали. Эти работы должны быть завершены по истечении 48 часов. В целом же возведение объекта идет по установленному графику.

Напомним, в середине апреля рабочие приступили к монтажу ливневой канализации на подъезде к мосту через Тагильский пруд со стороны ГГМ. Со стороны ГГМ будет 37 магистральных колодца, 22 из них установлены. На обустройство этого участка выделено 30 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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