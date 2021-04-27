Монтаж балок центрального пролета произведен на мосту через Нижнетагильский пруд

По словам Владислава Пинаева, кроме строительства моста через пруд, возводится еще два путепровода — через Свердловское шоссе и железнодорожные пути.
Сегодня на возведении моста через трассу важный этап работ! Идет монтаж балок центрального пролета. Краном грузоподъемностью 250 тонн сейчас уложено три балки, каждая весом 52 тонны и длиной 33 метра. Всего их будет 13, рассказал мэр.
Он поделился с подписчиками видео с места строительства.
Также Пинаев отметил, что работать мостостроители будут круглосуточно, чтобы создавать меньше неудобств транспорту, двигающемуся по оживленной магистрали. Эти работы должны быть завершены по истечении 48 часов. В целом же возведение объекта идет по установленному графику.
Напомним, в середине апреля рабочие приступили к монтажу ливневой канализации на подъезде к мосту через Тагильский пруд со стороны ГГМ. Со стороны ГГМ будет 37 магистральных колодца, 22 из них установлены. На обустройство этого участка выделено 30 миллионов рублей.