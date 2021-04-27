«Ничего не сделано»: Пинаев раскритиковал работу УСМ по ремонту моста на Циолковского

Директор ООО УСМ отметил, что к 11 мая у компании подрядчика уже всё готово. 32 информационных плаката о схемах движения будут размещены «Сигнал-3» к дате закрытия моста. Они уже согласованы с ГИБДД, а места под них подготовлены.