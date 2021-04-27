«Ничего не сделано»: Пинаев раскритиковал работу УСМ по ремонту моста на Циолковского

«Ничего не сделано»: Пинаев раскритиковал работу УСМ по ремонту моста на Циолковского
«Ничего не сделано»: Пинаев раскритиковал работу УСМ по ремонту моста на Циолковского
Сегодня, 17:26ТранспортФото: TagilCity.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал проведенные работы по ремонту путепровода на Циолковского, который проводит «Уралстроймонтаж».

Свое мнение по ходу проведенных работ Владислав Пинаев высказал на выездном совещании, на перекрестке Циолковского-Октябрьской революции.

Не знаю чем вы тут занимались. Ничего не сделано. Не дам перекрыть мост, пока не увижу реальных работ, реальную технику и людей, заявил мэр.

Фото:TagilCity.ru

Глава города отметил, что люди проезжают мимо и не видят никаких подвижек в ходе работ и пригрозил разорвать контракт, если ремонт будет продолжаться такими темпами.

Директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко рассказал TagilCity.ru о планируемых работах. Будут установлены однопролетные 33-метровые балки, с каждой стороны моста будет по шесть опор, а на подъездах будут сделаны подпорные стенки.

Объем работ не меньше, а скорее даже больше, чем сам мост. Сейчас спилены деревья, подготовлена площадка под строительство очистных сооружений. Согласовываем полигон, на который будет вывозится грунт, рассказал Алексей Голященко.

Директор ООО УСМ отметил, что к 11 мая у компании подрядчика уже всё готово. 32 информационных плаката о схемах движения будут размещены «Сигнал-3» к дате закрытия моста. Они уже согласованы с ГИБДД, а места под них подготовлены.

Единственной особенностью работ Алексей Голященко назвал пролегающую под путепроводом железную дорогу. В настоящий момент уже достигнуты договоренности с РДЖ об окнах, в которые будет проводится те или иные работы.

Напомним, ООО УСМ приступило к работам 5 апреля, началась рубка деревьев. А с 12 апреля проводилось строительство очистных сооружений на кольце на улице Серова.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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