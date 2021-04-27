«Ничего не сделано»: Пинаев раскритиковал работу УСМ по ремонту моста на Циолковского

Свое мнение по ходу проведенных работ Владислав Пинаев высказал на выездном совещании, на перекрестке Циолковского-Октябрьской революции.
Не знаю чем вы тут занимались. Ничего не сделано. Не дам перекрыть мост, пока не увижу реальных работ, реальную технику и людей, заявил мэр.
Глава города отметил, что люди проезжают мимо и не видят никаких подвижек в ходе работ и пригрозил разорвать контракт, если ремонт будет продолжаться такими темпами.
Директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко рассказал TagilCity.ru о планируемых работах. Будут установлены однопролетные 33-метровые балки, с каждой стороны моста будет по шесть опор, а на подъездах будут сделаны подпорные стенки.
Объем работ не меньше, а скорее даже больше, чем сам мост. Сейчас спилены деревья, подготовлена площадка под строительство очистных сооружений. Согласовываем полигон, на который будет вывозится грунт, рассказал Алексей Голященко.
Директор ООО УСМ отметил, что к 11 мая у компании подрядчика уже всё готово. 32 информационных плаката о схемах движения будут размещены «Сигнал-3» к дате закрытия моста. Они уже согласованы с ГИБДД, а места под них подготовлены.
Единственной особенностью работ Алексей Голященко назвал пролегающую под путепроводом железную дорогу. В настоящий момент уже достигнуты договоренности с РДЖ об окнах, в которые будет проводится те или иные работы.
Напомним, ООО УСМ приступило к работам 5 апреля, началась рубка деревьев. А с 12 апреля проводилось строительство очистных сооружений на кольце на улице Серова.