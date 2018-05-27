Маршрут тагильских автобусов изменится из-за закрытия перекрестка Фрунзе—Космонавтов
27 мая, 15:00Транспорт
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С 28 мая в Нижнем Тагиле изменится движение общественного транспорта в связи с временным закрытием на ремонт перекрестка улиц Фрунзе — Космонавтов.
Сюжеты: Нижний Тагил
До 17 июня подрядчик планирует уложить на данном участке финишный слой асфальта. Также участок с трамвайными путями вымостят брусчаткой.
Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, автобусы и трамваи будут ездить по измененным маршрутам:
Трамваи маршрута №3 временно будут ходить от конечной на ГГМ через проспекты Ленина и Мира до Приречного микрорайона. Интервал движения составит 14-15 минут.
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Участок закрытия дороги
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