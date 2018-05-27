Маршрут тагильских автобусов изменится из-за закрытия перекрестка Фрунзе—Космонавтов

До 17 июня подрядчик планирует уложить на данном участке финишный слой асфальта. Также участок с трамвайными путями вымостят брусчаткой.

Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, автобусы и трамваи будут ездить по измененным маршрутам:

Трамваи маршрута №3 временно будут ходить от конечной на ГГМ через проспекты Ленина и Мира до Приречного микрорайона. Интервал движения составит 14-15 минут.

Участок закрытия дороги