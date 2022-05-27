Автобусы на Вагонке в Тагиле изменят маршруты 28 и 29 мая из-за велосоревнований

Автобусы в Нижнем Тагиле на два дня сменят маршруты

На два дня - 28 и 29 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила автобусы будут двигаться по иным маршрутом. Это произойдёт на время проведения спортивных соревнований.

В Нижнем Тагиле 28 и 29 мая изменится схема движения общественного городского транспорта. Это произойдет из-за первенства Свердловской области по велосипедному спорту, которое состоится в Дзержинском районе. Об этом сообщает управление городским хозяйством. Схема движения общественного городского транспорта будет изменена временно: с 08.00 часов до конца мероприятия автобусы будут двигаться по улицам: Ленинградский проспект - ул. Юности – Восточное шоссе – ул. Ильича – ул. Зари. В связи с этим автолюбителей просят обратить внимание на планирование своих маршрутов передвижения по Дзержинскому району в данное время. Также жителей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок по территории Дзержинского района.

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