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Госдума может запретить накладывать арест на автомобиль должника стоимостью ниже 400 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госдума может запретить накладывать арест на автомобиль должника стоимостью ниже 400 тысяч рублей

27 июня 2016, 11:00Транспорт
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