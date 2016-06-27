Госдума может запретить накладывать арест на автомобиль должника стоимостью ниже 400 тысяч рублей

По мнению депутатов, внесших данный законопроект на рассмотрение в Государственную Думу, недорогой автомобиль – тот минимум, которого нельзя лишать человека. Однако данное правило не будет распространяться на тех, у кого существует задолженность по выплате алиментов, а также на тех, кто должен возместить причинение тяжкого вреда здоровью.

Законодательная инициатива предлагает также запретить возможность взыскания по исполнительным документам единственной квартиры должника и земельных участков, чья площадь не превышает 1200 квадратных метров.

У законопроекта есть свои критики. Они отмечают, что за мелкие долги арест на автомобиль не накладывается, ведь размер долга должен соответствовать стоимости арестованного имущества. А если человек имеет значительную сумму долга, то, по мнению критиков, оставлять ему машину не следует.

Напомним, не так давно в Свердловской области был наложен арест на автомобиль Infiniti QX 56 за имеющийся у его хозяина двухмиллионный долг перед банком.