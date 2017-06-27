45 новых автобусов получат школы Свердловской области
27 июня 2017, 12:30Транспорт
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Школы Свердловской области получат 45 новых автобусов. На это из областного бюджета было выделено 134 млн руб.
Стоит заметить, что автобусный парк школ региона постоянно обновляется. Сейчас на балансе школ стоят более 400 автобусов.
Как пишет JustMedia, в прошлом году было закуплено 89 автобусов. Закупка ТС осуществляется в рамках программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года».
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