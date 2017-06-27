45 новых автобусов получат школы Свердловской области

Стоит заметить, что автобусный парк школ региона постоянно обновляется. Сейчас на балансе школ стоят более 400 автобусов.

Как пишет JustMedia, в прошлом году было закуплено 89 автобусов. Закупка ТС осуществляется в рамках программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года».