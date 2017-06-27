Три пьяных водителя задержаны во время рейда «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле
27 июня 2017, 09:35Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рейдовое мероприятие «Безопасная дорога» прошло в Нижнем Тагиле. Оно проводилось с 20.00 часов 23 июня по 02.00 часов 24 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие проводится регулярно. Его цель – предупреждение ДТП, выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, и управляющих ТС без водительских прав.
Как сообщает Отдел пропаганды ГИБДД города, за время рейда был задержан один человек без водительского удостоверения и три человека в состоянии алкогольного опьянения.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей