Три пьяных водителя задержаны во время рейда «Безопасная дорога» в Нижнем Тагиле

Мероприятие проводится регулярно. Его цель – предупреждение ДТП , выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, и управляющих ТС без водительских прав.

Как сообщает Отдел пропаганды ГИБДД города, за время рейда был задержан один человек без водительского удостоверения и три человека в состоянии алкогольного опьянения.