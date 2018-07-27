Остановки общественного транспорта на проспекте Мира в Нижнем Тагиле будут перенесены
Сегодня, 11:30Транспорт
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В период с 28 июля 2018 года до окончания ремонтных работ перенесут остановки общественного транспорта на участке дороги от дома №31 до дома №29 по улице проспект Мира.
Такая мера вызвана проведением работ по ремонту теплотрассы.
Владельцев личного автотранспорта просят отнестись к ситуации с пониманием и не парковать автомобили в районе временных остановок общественного транспорта.
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