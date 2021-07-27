На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле

Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал ход работ на других объектах. Часть объектов в Ленинском и Тагилстроевском районах готовятся к сдаче в эксплуатацию в течение недели. В этот перечень входит и улица Захарова, ремонтом которой занимается ООО «Аэродромдорстрой». На данный момент дорожно-строительные работы были выполнены на 100%. Для того, чтобы жители ГГМ чувствовали удобства, была увеличена площадь тротуаров, расширены парковки, а также на перекрестке с Октябрьским проспектом отремонтирована подпорная стена, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.