На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле

На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле
На 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:22ТранспортФото: 1MI
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 60% выполнен ремонт улицы Индустриальная в Нижнем Тагиле. Стоимость реконструкции составила порядка 190 миллионов рублей.

В данную стоимость, помимо автодороги, вошло строительство тротуаров от улицы Циолковского до комбината, а также парковочных «карманов»; укладка 17 тысяч квадратных метров плитки для обустройства межтрамвайных путей и восстановление ливневой канализации. Директор МУП «ТДС» Игорь Васильев отметил, что все работы проводятся в ночное время, а 27 июля специалисты приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от управления НТМК до улицы Балакинская.

Также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проконтролировал ход работ на других объектах. Часть объектов в Ленинском и Тагилстроевском районах готовятся к сдаче в эксплуатацию в течение недели. В этот перечень входит и улица Захарова, ремонтом которой занимается ООО «Аэродромдорстрой». На данный момент дорожно-строительные работы были выполнены на 100%. Для того, чтобы жители ГГМ чувствовали удобства, была увеличена площадь тротуаров, расширены парковки, а также на перекрестке с Октябрьским проспектом отремонтирована подпорная стена, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Единственный вопрос, который требует внимания — это вода, которая скапливается на участке дороги возле торгового центра,рассказал главный инженер организации Александр Рощупкин.

Однако он отметил, что к пятнице данная проблема будет устранена. Также к завершению близится реконструкция улицы Ермака, ремонтом которой занимается МУП «Тагилдорстрой». Была завершена основная работа по укладке дорожного полотна и переносу остановочных комплексов. Были расширены разворотные площадки у объектов торговли, отсыпана и выровнена стоянка возле столовой. Теперь строителям осталось заасфальтировать тротуары и восстановить газоны.

Три из 16 запланированных на 2021 год участков дорожники уже сдали. На остальных работы идут в графике, где-то с опережением сроков,подчеркнул Владислав Пинаев.

Напомним, 10 июня стало известно, что на улице Декабристов в Нижнем Тагиле завершились ремонтные работы дороги. Это было подтверждено после осмотра объекта специальной комиссией.

Сюжеты:
Касается каждогоНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтВладислав Пинаевремонт дорогиадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагилнацпроект БКАД
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы