Названы марки популярных автомобилей среди воров и угонщиков в Свердловской области

Чаще других угону подвергаются иномарки Kia Rio, Hyundai Solaris, а также автомобили Toyota, пишет «Областная газета».
Мурзин сообщил, что самое большое число краж и угонов личного автотранспорта в 2021 году было зарегистрировано в Первоуральске и Екатеринбурге. Но количество таких преступлений становится всё меньше.
Во время пресс-конференции Мурзин также рассказал, что за первое полугодие 2021 года кражи автомобилей снизились на 33%, если сравнивать с первым полугодием 2020 года. Число угонов также снизилось на 26%.
Кроме того, он сказал, что кражи и угоны автомобилей происходят в основном с неохраняемых парковок ночью или вечером, когда на улице темно.
Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали екатеринбуржца по подозрению в угоне дорогих автомобилей, в том числе «Тойоту Камри» и «Хендай Солярис».