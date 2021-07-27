Названы марки популярных автомобилей среди воров и угонщиков в Свердловской области

Названы марки популярных автомобилей среди воров и угонщиков в Свердловской области
Названы марки популярных автомобилей среди воров и угонщиков в Свердловской области
Сегодня, 14:33ТранспортФото: 1МI
Врио заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин рассказал о самых популярных марках автомобилей у воров в первом полугодии 2021 года.

Чаще других угону подвергаются иномарки Kia Rio, Hyundai Solaris, а также автомобили Toyota, пишет «Областная газета».

Мурзин сообщил, что самое большое число краж и угонов личного автотранспорта в 2021 году было зарегистрировано в Первоуральске и Екатеринбурге. Но количество таких преступлений становится всё меньше.

Во время пресс-конференции Мурзин также рассказал, что за первое полугодие 2021 года кражи автомобилей снизились на 33%, если сравнивать с первым полугодием 2020 года. Число угонов также снизилось на 26%.

Кроме того, он сказал, что кражи и угоны автомобилей происходят в основном с неохраняемых парковок ночью или вечером, когда на улице темно.

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали екатеринбуржца по подозрению в угоне дорогих автомобилей, в том числе «Тойоту Камри» и «Хендай Солярис».

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