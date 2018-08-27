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#домахорошо
Автомобилисты стояли в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь более трех часов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автомобилисты стояли в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь более трех часов

Сегодня, 18:15Транспорт
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