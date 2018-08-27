Автомобилисты стояли в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь более трех часов

В выходные 25 и 26 августа водители, направляющиеся по трассе Екатеринбург-Пермь, провели более трех часов в 50-километровой пробке. Причиной задержки стали ремонтные работы на мосту в Ревде.

Я от своротки на Нижние Серьги до Ревды ехал 3 часа 27 минут, рассказал очевидец.

Затор образовался в направлении Екатеринбурга, в сторону Перми такой проблемы не возникло.