Автомобилисты стояли в пробке на трассе Екатеринбург-Пермь более трех часов

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25 и 26 августа движение автомобилей на участке автодороги Екатеринбург-Пермь было парализована из-за ремонта ревдинского моста.
Сюжеты: Екатеринбург
В выходные 25 и 26 августа водители, направляющиеся по трассе Екатеринбург-Пермь, провели более трех часов в 50-километровой пробке. Причиной задержки стали ремонтные работы на мосту в Ревде.
Я от своротки на Нижние Серьги до Ревды ехал 3 часа 27 минут, рассказал очевидец.
Затор образовался в направлении Екатеринбурга, в сторону Перми такой проблемы не возникло.
В Ревде идет ремонт моста и поставили реверсивный светофор, который давал преимущество по направлению из Екатеринбурга, сообщил редакции TagilCity.ru один из водителей.
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