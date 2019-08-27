Мэрия объявила запрос предложений на строительство моста через Тагильский пруд

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил TagilCity.ru, что путём запроса предложений определить подрядчика удастся быстрее, чем объявлением аукциона. По закону после признания повторного аукциона несостоявшимся, чиновники вправе определить подрядчика путём запроса предложений. Таким образом администрация сможет заключить контракт на выполнение работ через две-три недели с момента начала процедуры. По словам мэра, претенденты на строительство уже есть.

Напомним, мост через Тагильский пруд за 3,9 миллиарда рублей планируется построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский мост был объявлен в июле, но ни одна компания на него не заявилась, в том числе считавшийся главным претендентом «Мостострой-11», который до этого сообщал TagilCity.ru, что заинтересован в подряде на работу. Мэрия объявила второй конкурс и, как передавали в администрации, несколько компаний изъявили желание включиться в проект, но им не хватило времени для изучения документации и подачи заявки.