Екатеринбуржцы будут платить штрафы за неоплаченную парковку

В России с 3 октября начнут действовать правила в работе платных парковок. Сумма штрафа будет варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей.

По сообщению «URA.RU», согласно поправкам в ФЗ «О полиции», правоохранители теперь могут передавать сведения о персональных данных нарушителей муниципальным властям.

Согласно статистике, 60% водителей игнорируют автоматы для оплаты парковки. В конечном счете, содержание парковок обходится в 28 миллионов рублей, в то время как бюджет получает от оплаты лишь 8 миллионов рублей каждый месяц.

Сейчас в столице Урала 2497 платных парковочных пространств, в следующем году планируется создание 500-2000 парковок.