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Пригородные поезда Свердловской области переходят на зимний график
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Szhd ustranyaet posledstviya neblagopriyatnykh pogodnykh usloviy

Пригородные поезда Свердловской области переходят на зимний график

Сегодня, 16:30Транспорт
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