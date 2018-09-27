Пригородные поезда Свердловской области переходят на зимний график

1 октября 2018 года изменится расписание движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге.

Отменяются некоторые маршруты в связи снижением потока пассажиров в данных направлениях:

Кроме того, на малонаселенных станциях (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово и др.) для некоторых электричек будут отменены остановки.