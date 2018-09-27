Пригородные поезда Свердловской области переходят на зимний график

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Пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимний график с 1 октября 2018 года.
Сюжеты: Кушва, Екатеринбург, Нижний Тагил
1 октября 2018 года изменится расписание движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге.
Отменяются некоторые маршруты в связи снижением потока пассажиров в данных направлениях:
- № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;
- № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
- № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;
- № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;
- № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил;
- № 6951/6952 Серов – Бокситы – Серов;
- № 6510 Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;
- № 6802 Нижний Тагил – Невьянск;
- № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;
- № 6591 и №6594 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.
Помимо отмены сообщений с 1 октября назначаются пригородные поезда:
- № 6602 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский;
- № 6508 Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский.
С 27 октября отменяются пригородные поезда:
- № 7494 Сургут – Ульт-Ягун;
- № 7492 Ульт-Ягун – Нижневартовск-1;
- № 6093 Ульт-Ягун – Сургут;
- № 7491 Нижневартовск-1 – Ульт-Ягун.
Кроме того, на малонаселенных станциях (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово и др.) для некоторых электричек будут отменены остановки.
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