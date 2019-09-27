На мост через Полуденку выделили 62 миллиона рублей

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На сайте закупок объявлен аукцион на реконструкцию моста через реку Полуденка по дороге от Нижнего Тагила до Верхней Ослянки. Начальная стоимость — 62,7 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Заявки принимаются до 7 октября. Подрядчик сможет приступить к работам сразу же после заключения контракта. Согласно условиям свердловского «Управления автодорог», мост должен быть отремонтирован до 20 ноября 2020 года.
Напомним, в мае на ремонт дороги между Серебрянкой и Верхней Ослянкой было выделено 100 миллионов рублей.
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