Двухполосное движение по мосту на Циолковского планируется открыть в декабре в Тагиле

Двухполосное движение по мосту на Циолковского планируется открыть в декабре в Тагиле
Двухполосное движение по мосту на Циолковского планируется открыть в декабре в Тагиле
Сегодня, 11:05ТранспортФото: 1МI
Новый путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение в две полосы для легкового и общественного транспорта планируется открыть в декабре 2021 года.

Замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов посетил стройплощадку на месте будущего моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии.

Надвижку балок планируется завершить к концу сентября, параллельно идут работы по возведению двух опорных стенок и другой инфраструктуры. К 10 октября работы будут завершены, рассказал начальник производственного отдела ООО «Уралстроймонтаж» Вячеслав Горький.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Движение по путепроводу сначала откроется для легкового и пассажирского транспорта, большегрузные автомобили пока будут ездить по обходным путям.

К декабрю 2021 года строители уложат первый слой асфальта и откроют двухполосное движение по путепроводу по временной схеме. В будущем году на мосту откроется движение трамваев, будет полностью уложен асфальт и завершится благоустройство,заявил Копысов.

Напомним, с начала сентября 2021 года работы по строительству моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле ведутся круглосуточно.

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