Двухполосное движение по мосту на Циолковского планируется открыть в декабре в Тагиле

Новый путепровод на улице Циолковского в Нижнем Тагиле строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Движение в две полосы для легкового и общественного транспорта планируется открыть в декабре 2021 года.

Замглавы администрации Нижнего Тагила Егор Копысов посетил стройплощадку на месте будущего моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии. Надвижку балок планируется завершить к концу сентября, параллельно идут работы по возведению двух опорных стенок и другой инфраструктуры. К 10 октября работы будут завершены, рассказал начальник производственного отдела ООО «Уралстроймонтаж» Вячеслав Горький. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила Движение по путепроводу сначала откроется для легкового и пассажирского транспорта, большегрузные автомобили пока будут ездить по обходным путям. К декабрю 2021 года строители уложат первый слой асфальта и откроют двухполосное движение по путепроводу по временной схеме. В будущем году на мосту откроется движение трамваев, будет полностью уложен асфальт и завершится благоустройство,заявил Копысов. Напомним, с начала сентября 2021 года работы по строительству моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле ведутся круглосуточно. Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будут вестись в круглосуточном режиме

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