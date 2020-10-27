На Урале транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки 16 поездов

На Урале транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки 16 поездов

Сегодня, 14:38ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
Уральская транспортная прокуратура проводит проверку из-за обрыва линии электропередач, в результате которого были задержаны шесть пассажирских и 10 грузовых поездов, сообщает пресс-служба ведомства.

27 октября 2020 на перегоне Грязновская — Богданович из-за упавшего на линию электропередач дерева произошли сбои в работе семафоров и иных устройств, которые обеспечивают безопасность на железнодорожной магистрали.

На данный момент движение восстановлено.

Прокуратура проверит безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также установит не нарушались ли права пассажиров.

Уральский транспортный прокурор взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее транспортная прокуратура Нижнего Тагила добилась признания видео в интернете по обучению «руфрайдингу» и «зацепингу» незаконными.

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