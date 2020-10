На Урале транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки 16 поездов

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку из-за обрыва линии электропередач, в результате которого были задержаны шесть пассажирских и 10 грузовых поездов, сообщает пресс-служба ведомства.

27 октября 2020 на перегоне Грязновская — Богданович из-за упавшего на линию электропередач дерева произошли сбои в работе семафоров и иных устройств, которые обеспечивают безопасность на железнодорожной магистрали. На данный момент движение восстановлено. Прокуратура проверит безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также установит не нарушались ли права пассажиров. Уральский транспортный прокурор взял ситуацию под личный контроль. Напомним, ранее транспортная прокуратура Нижнего Тагила добилась признания видео в интернете по обучению «руфрайдингу» и «зацепингу» незаконными. В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура добилась запрета видео о «зацепинге»

