Спецтехника для лесных работ: где выбрать и какую

Спецтехника для лесных работ: где выбрать и какую
Спецтехника для лесных работ: где выбрать и какую
27 октября, 10:20ТранспортФото: 1MI
Сайт Mascus помогает выбрать нужное оборудование из любой точки мира. Можно приобрести новое или б/у оборудование из надёжных рук.

Лесозаготовительная техника

В лесном хозяйстве спецтехника — необходимость. С её помощью можно наладить скорость и эффективность производства без лишней рабочей силы. К тому же техника увеличивает безопасность процесса.

На Mascus есть как новая, так и б/у техника. Найти нужное оборудование на сайте очень просто. Для этого есть панель навигации, в которой можно вбить индустрию, категорию, марку и даже год выпуска — максимальное и минимальное значение. Можно зайти непосредственно в нужный раздел — продажа лесозаготовительной техники.

Какая лесозаготовительная техника есть?

Основу лесотехники на Маскусе составляют:

  • Сучкорезные машины;
  • Трелевочные тракторы;
  • Харвестеры;
  • Экскаваторы-харвестеры;
  • Форвардеры;
  • Валочные машины;
  • Лесные тракторы;
  • Лесопогрузчики.

Помимо перечисленных, представлены и другие специализированные транспортные средства, которые используются в лесном хозяйстве. Запчасти к спецтехнике также можно найти.

С чем справляется лесотехника?

Для чего вообще нужна лесотехника? Перечисленные машины могут применяться для выполнения разнообразных задач (в зависимости от их характеристик). Опишем самые основные из них, руководствуясь спецификой каждого вида техники.

Подготавливают лесосеку мульчирующими машинами — расчищают участок от кустарников и пней. Спиливают деревья, захватывают большие пакеты древесины харвестерами и лесозаготовительными комбайнами.

Форвардеры и тягачи-погрузчики могут выровнять спиленные брёвна, вытащить срезанный лес из труднодоступных мест. Машины для валочно-пакетирующих работ используют при бескорневой валке. А с помощью техники для транспортировки можно перевозить срезанные лесоматериалы.

Справка

Mascus является всемирным веб-сайтом по продаже специализированной техники, оборудования и транспорта. Здесь можно не только купить, но и разместить объявление о продаже техники. В зависимости от того, частное это объявление или от дилера, отличаются условия сотрудничества.

Поскольку Mascus — всемирный каталог, в продаже достаточно зарубежной техники. Её доставка возможна по территории России двумя способами: с партнёрами Mascus и с помощью сторонних компаний.

Помимо лесозаготовительной техники, на сайте можно найти строительную, коммунальную и складскую технику, коммерческий транспорт и сельхозтехнику.

Также Маскус ведёт тематический блог. Его будет интересно почитать тем, кто разбирается в спецтехнике, оборудовании и транспорте.

На правах рекламы. ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ», ОГРН 1056605325072, ИНН 6674167078, КПП 660850001.

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