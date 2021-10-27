Спецтехника для лесных работ: где выбрать и какую

На Mascus есть как новая, так и б/у техника. Найти нужное оборудование на сайте очень просто. Для этого есть панель навигации, в которой можно вбить индустрию, категорию, марку и даже год выпуска — максимальное и минимальное значение. Можно зайти непосредственно в нужный раздел — продажа лесозаготовительной техники.