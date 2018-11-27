Мероприятие «Безопасная дорога» пройдёт в Нижнем Тагиле с 28 по 30 ноября

С 28 по 30 ноября на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа сотрудники ГИБДД совместно с нижнетагильским гарнизоном полиции проведут рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей и пресечению вождения в состоянии опьянения.

Также внимание дорожной полиции будет обращено на водителей, управляющих машиной без наличия водительского удостоверения. Организаторы рейда сообщают, что мероприятия пройдут, в том числе, и с использованием скрытого наблюдения за дорожной ситуацией.