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Мероприятие «Безопасная дорога» пройдёт в Нижнем Тагиле с 28 по 30 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мероприятие «Безопасная дорога» пройдёт в Нижнем Тагиле с 28 по 30 ноября

Сегодня, 00:30ТранспортФото: pxhere.com
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