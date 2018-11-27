Мероприятие «Безопасная дорога» пройдёт в Нижнем Тагиле с 28 по 30 ноября
Для предупреждения гибели и травмирования людей по вине нетрезвых водителей в Нижнем Тагиле пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С 28 по 30 ноября пристальное внимание дорожной полиции будет обращено на тех владельцев транспортных средств, которые сели за руль после спиртного.
С 28 по 30 ноября на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа сотрудники ГИБДД совместно с нижнетагильским гарнизоном полиции проведут рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей и пресечению вождения в состоянии опьянения.
Также внимание дорожной полиции будет обращено на водителей, управляющих машиной без наличия водительского удостоверения. Организаторы рейда сообщают, что мероприятия пройдут, в том числе, и с использованием скрытого наблюдения за дорожной ситуацией.
С начала 2018 года по вине нетрезвых водителей были травмированы 27 человек и погибли 9. Ещё 19 человек получили травмы и 2 погибли в ДТП, водители в которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.