Нижний Тагил получит 576 млн руб. из федерального бюджета на строительство дорог

Нижний Тагил рассчитывает на получение ассигнований на развитие национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года.

Администрация Нижнего Тагила заявила, что Нижний Тагил в 2019 году на ремонт и развитие улично-дорожной сети получит 576 миллионов рублей по сообщению департамента информационной политики региона, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

27 ноября на заседании комиссии по бюджету начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко рассказал о реализации нижнетагильской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завтра в Москве состоится утверждение национальной программы. Одновременно в городе Екатеринбурге состоятся общественные слушания по екатеринбургской и нижнетагильской агломерации. На 6 лет предусматривается выделение средств в размере каждый год по 600 млн рублей, сообщил Владимир Юрченко.

Глава управления городским хозяйством пояснил, что возможности реализации национального проекта по безопасным дорогам станут известны 28 ноября после утверждения паспорта нижнетагильской агломерации в Москве.