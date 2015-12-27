Новая модель авто от LADA будет стоить не дороже 600 000 рублей
Руководство компании АвтоВАЗ запустило конвейер по производству модели Lada Xray, торжественно организовав это мероприятие. Планируется, что с ленты в этом году сойдет порядка 500 экземпляров нового хэтчбека. Возможно, их число было бы большим, однако российский концерн основное внимание сосредоточил на качестве выпускаемых моделей.
Это уже второе начавшееся производство новинок на отечественном заводе в этом году. На данном этапе стоят автомобили, оснащаемые 1,6-литровым двигателем мощностью в 114 л.с. Вместе с ним устанавливается механическая КПП. В дальнейшем ожидается появление моделей с мотором на 1,8 литра, дополненным роботизированной КПП собственной разработки.
Как заявил представитель АвтоВАЗа, все моторы, которые получит Xray, соответствуют требованиям, предъявляемым экологическим стандартом Евро-6. Для этого инженерам концерна пришлось модернизировать агрегаты. Так, российские специалисты установили новое программное обеспечение в основном блоке управления и в других датчиках. Кроме того, в конструкции двигателя появились и новые элементы.
В продаже Lada Xray появится через пару месяцев. Сейчас стоимость этой модели пока держится в секрете, однако глава АвтоВАЗа Бу Андерссон ранее заявлял, что цена новинки не превысит 600 тысяч рублей.
Помимо этого, появилась информация по поводу оснащения хэтчбека. Уже в базовой комплектации автомобиля производитель установит систему ЭРА-ГЛОНАСС. За безопасности будут отвечать 2 подушки безопасности, системы ABS и ESP, отвечающая за курсовую устойчивость. Кроме них, базовая версия Xray получит аудиосистему, дополненную 6-ю динамиками.
Дорогие версии российский производитель снабдит мультимедийной установкой с экраном на 7 дюймов, обогревом зеркал и другими опциями.