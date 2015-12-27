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Новая модель авто от LADA будет стоить не дороже 600 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая модель авто от LADA будет стоить не дороже 600 000 рублей

27 декабря 2015, 09:45ТранспортMaurice
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