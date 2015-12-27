Новая модель авто от LADA будет стоить не дороже 600 000 рублей

Это уже второе начавшееся производство новинок на отечественном заводе в этом году. На данном этапе стоят автомобили, оснащаемые 1,6-литровым двигателем мощностью в 114 л.с. Вместе с ним устанавливается механическая КПП. В дальнейшем ожидается появление моделей с мотором на 1,8 литра, дополненным роботизированной КПП собственной разработки.

Как заявил представитель АвтоВАЗа, все моторы, которые получит Xray, соответствуют требованиям, предъявляемым экологическим стандартом Евро-6. Для этого инженерам концерна пришлось модернизировать агрегаты. Так, российские специалисты установили новое программное обеспечение в основном блоке управления и в других датчиках. Кроме того, в конструкции двигателя появились и новые элементы.

В продаже Lada Xray появится через пару месяцев. Сейчас стоимость этой модели пока держится в секрете, однако глава АвтоВАЗа Бу Андерссон ранее заявлял, что цена новинки не превысит 600 тысяч рублей.

Помимо этого, появилась информация по поводу оснащения хэтчбека. Уже в базовой комплектации автомобиля производитель установит систему ЭРА-ГЛОНАСС. За безопасности будут отвечать 2 подушки безопасности, системы ABS и ESP, отвечающая за курсовую устойчивость. Кроме них, базовая версия Xray получит аудиосистему, дополненную 6-ю динамиками.