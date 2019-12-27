Дед Мороз и Снегурочка расскажут тагильчанам о безопасности на ж/д переездах
Сегодня, 12:26ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 декабря на привокзальной площади в Нижнем Тагиле Дед Мороз и Снегурочка напомнят автомобилистам ПДД при пересечении железнодорожных переездов, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Акцию проводит Свердловская железная дорога для предупреждения ДТП на ж/д переездах. Дед Мороз и Снегурочка пообщаются с водителями и раздадут им памятки о правилах безопасности на наиболее аварийных переездах региона. В частности, 26 декабря они вышли на переезд Решеты — Ревда, где 29 ноября машина столкнулась с электропоездом. Также мероприятия пройдут на перегоне Сургут — Силинский, Мегион — Нижневартовск, у железнодорожной станции Винзили недалеко от Тюмени, на перегоне Ивдель-1 — Полуночное.
В этом году на переездах в Свердловской области случилось восемь ДТП, пять человек получили травмы, один человек погиб. Работники железной дороги отмечают низкий уровень дисциплины водителей и большое количество нарушений при переезде ж/д путей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей