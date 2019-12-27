Дед Мороз и Снегурочка расскажут тагильчанам о безопасности на ж/д переездах

Акцию проводит Свердловская железная дорога для предупреждения ДТП на ж/д переездах. Дед Мороз и Снегурочка пообщаются с водителями и раздадут им памятки о правилах безопасности на наиболее аварийных переездах региона. В частности, 26 декабря они вышли на переезд Решеты — Ревда, где 29 ноября машина столкнулась с электропоездом. Также мероприятия пройдут на перегоне Сургут — Силинский, Мегион — Нижневартовск, у железнодорожной станции Винзили недалеко от Тюмени, на перегоне Ивдель-1 — Полуночное.