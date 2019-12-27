Дорожники Нижнего Тагила отчитались о готовности к работе в новогодние праздники

Глава города Владислав Пинаев обратился к руководителям компаний «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис»:

Дорожные службы у нас готовы к праздничным дням? Всё как полагается? Люди, графики, всё представлено в службу городского хозяйства?

Руководители дорожных служб дали положительный ответ.

Кроме того, Владислав Пинаев попросил руководителя «Тагилспецдорремстрой» Руслана Пшизова оценить по пятибальной шкале уборку снега на городских улицах после обильных снегопадов.