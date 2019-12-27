Дорожники Нижнего Тагила отчитались о готовности к работе в новогодние праздники
Сегодня, 11:16ТранспортФото: pixabay.com
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Дорожные службы готовы к работе в новогодние праздники, сообщили руководители компаний на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Глава города Владислав Пинаев обратился к руководителям компаний «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис»:
Дорожные службы у нас готовы к праздничным дням? Всё как полагается? Люди, графики, всё представлено в службу городского хозяйства?
Руководители дорожных служб дали положительный ответ.
Кроме того, Владислав Пинаев попросил руководителя «Тагилспецдорремстрой» Руслана Пшизова оценить по пятибальной шкале уборку снега на городских улицах после обильных снегопадов.
Общественный транспорт не остановлен, функционирует. Неудовлетворительно — сказать нельзя, потому что действительно работали, но недостаточно, сообщил Руслан Пшизов.
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