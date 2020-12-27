Свердловская область получит более 600 млрд на ремонт дорог за два года

В общей сложности российские регионы получат в течение трех лет 172,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.