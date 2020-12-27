Свердловская область получит более 600 млрд на ремонт дорог за два года

Свердловская область получит более 600 млрд на ремонт дорог за два года

Сегодня, 18:10ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В ближайшие два года Свердловская область получит по 330 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети.

В общей сложности российские регионы получат в течение трех лет 172,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, финансирование будет выделено 37 регионам.

Вопрос о выделении средств рассмотрели и одобрили на заседании правительства РФ 24 декабря.

В пояснительной записке сказано, что с помощью финансирования регионы смогут создать современную и качественную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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