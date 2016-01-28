В Свердловской области из-за нечищеных дорог погибли 159 человек

По его словам, за указанный период на Среднем Урале произошло 1 054 ДТП. Количество пострадавших в результате аварий достигло 1 387 человек.

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий в области, по оценке Ю. Демина, стало неудовлетворительное содержание дорог . Ответственность за плохую уборку глава регионального управления ГИБДД возложил на областные и муниципальные дорожные службы.

В 2015 году свердловские чиновники признали, что не могут освоить средства дорожного фонда региона, которые идут на содержание дорог. Так, по данным областного Минфина, за 9 месяцев 2015 года дорожный фонд был освоен только наполовину.