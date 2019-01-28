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1309 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле при скрытом контроле ГИБДД в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1309 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле при скрытом контроле ГИБДД в 2018 году

Сегодня, 13:49ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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