1309 нарушений ПДД выявлены в Нижнем Тагиле при скрытом контроле ГИБДД в 2018 году
За минувший 2018 год скрытый контроль силами ГИБДД выявил 1309 нарушений правил дорожного движения среди водителей и пешеходов на дорогах Нижнего Тагила.
Из 1,3 тысячи нарушений 81 было зафиксировано во время «Скрытого патрулирования» в 4 квартале 2018 года. Водители попадались сотрудникам ГИБДД Нижнего Тагила с тонировкой (3 случая), на технически неисправных авто (6 нарушений) и без пристегнутых ремней безопасности (8 раз).
Еще 22 нарушения в последнем квартале года касались непредоставления преимущества пешеходам. Хотя и сами пешеходы Нижнего Тагила далеко не всегда отличались прилежным соблюдением ПДД: так, в конце года зафиксированы 29 случаев перехода дороги вне пешеходного перехода.
Зафиксированы были и факты неправильной перевозки детей. Обнаружены 2 водителя без водительского удостоверения, 1 пьяный и 3 любителя езды по встречной полосе.
Уважаемые водители! Соблюдать Правила дорожного движения необходимо не только в тех местах, где вы видите инспектора ДПС. В первую очередь соблюдение требований Правил дорожного движения – жизненная необходимость. От того, выполните ли вы требования Правил дорожного движения зависит ваша жизнь, жизнь близких вам людей. Ну а для тех, кто не осознал необходимость соблюдения Правил дорожного движения напоминаем, не забывайте тот факт, что если вы не видите инспектора ДПС на дороге это совсем не означает, что рядом нет сотрудника,напоминают жителям Нижнего Тагила в ГИБДД.
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