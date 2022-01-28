Каждый четвертый таксист нарушает ПДД в Нижнем Тагиле

Каждый четвертый таксист нарушает правила дорожного-движения в Нижнем Тагиле. За время проводимого на территории города рейда было проверено 120 такси и выявлено 35 нарушений.

13 человек управляли автомобилем без наличия специального разрешения, у семерых были незаконно использованы логотипы фирмы-перевозчика. За это водители получили штрафы по 5 тысяч рублей. Еще шестеро установили незаконно фонарь легкового такси. Им выписаны штрафы на те же суммы, а также конфискованы светоприборы, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой городское Отделение пропаганды ГИБДД. Еще у 11 водителей такси не были пристегнуты ремни безопасности, четверо не уступили дорогу, еще у четверых не читались номера. Трое водителей проехали на «красный».

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