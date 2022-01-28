Школьники из села под Нижним Тагилом три месяца пропускают занятия

Дети из села под Нижним Тагилом третий месяц опаздывают в школу

Дети из села Малая Лая Горноуральского ГО уже третий месяц опаздывают в школу, которая не может найти водителя на свой автобус и ставит им «пропуски».

Новый год наступил, а жители Малой Лаи решают старую проблему. Их дети, учащиеся первой смены, опаздывают в школу. Из-за этого им ставят «пропуски». По словам жительницы посёлка Татьяны Важениной, образовательное учреждение не может найти водителя на имеющийся автобус, а отвечавшему ранее за эту машину перевозить детей запрещено из-за отказа пройти вакцинацию. Теперь детей возит другой автобус, но только ко второму уроку. И вот уже три месяца наши дети вынуждены пропускать первые уроки в школе. Пропущенные уроки никак не компенсируются, учащимся просто ставят «н», что означает пропуск урока. От этого страдает и качество образования, и снижается успеваемость в целом, рассказала Татьяна Важенина TagilСity.ru. Жители Малой Лаи намереваются обратиться в Министерство образования Свердловской области и администрацию Горноуральского городского округа. Просим либо организовать подвоз детей к первому уроку, либо сформировать расписание уроков таким образом, чтобы наши дети смогли не пропускать уроки. Например, перенести первый урок на последний, предлагают родители. Из-за водителя-антипрививочника без автобуса остались школьники села под Тагилом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter