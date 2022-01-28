Школьники из села под Нижним Тагилом три месяца пропускают занятия

Школьники из села под Нижним Тагилом три месяца пропускают занятия
Школьники из села под Нижним Тагилом три месяца пропускают занятия
Сегодня, 15:48ТранспортФото: 1MI

Дети из села под Нижним Тагилом третий месяц опаздывают в школу

Дети из села Малая Лая Горноуральского ГО уже третий месяц опаздывают в школу, которая не может найти водителя на свой автобус и ставит им «пропуски».

Новый год наступил, а жители Малой Лаи решают старую проблему. Их дети, учащиеся первой смены, опаздывают в школу. Из-за этого им ставят «пропуски».

По словам жительницы посёлка Татьяны Важениной, образовательное учреждение не может найти водителя на имеющийся автобус, а отвечавшему ранее за эту машину перевозить детей запрещено из-за отказа пройти вакцинацию.

Теперь детей возит другой автобус, но только ко второму уроку. И вот уже три месяца наши дети вынуждены пропускать первые уроки в школе. Пропущенные уроки никак не компенсируются, учащимся просто ставят «н», что означает пропуск урока. От этого страдает и качество образования, и снижается успеваемость в целом, рассказала Татьяна Важенина TagilСity.ru.

Жители Малой Лаи намереваются обратиться в Министерство образования Свердловской области и администрацию Горноуральского городского округа.

Просим либо организовать подвоз детей к первому уроку, либо сформировать расписание уроков таким образом, чтобы наши дети смогли не пропускать уроки. Например, перенести первый урок на последний, предлагают родители.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригородНижний Тагил
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