Тагильчане просят о тотальной проверке автобусных маршрутов во всех районах города

У нас есть контракты, там все описано, и мы действительно наказываем перевозчиков. Но если мы будем делать это постоянно, то рано ли поздно окажемся в точке невозврата… И что мы будем с этим делать? Можно и контракты расторгать, но как дальше будем? Ищем компромиссные варианты взаимодействия, чтобы вернуть транспортную систему Нижнего Тагила в норму, рассказал Владислав Пинаев.